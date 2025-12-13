Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что после завершения кризиса в Украине страны Запада будут стремиться восстановить торговую связь с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил лицемерие такой политики, а запрет на покупку русского газа признал абсурдным, учитывая, что РФ продолжает поставлять сжиженный газ в Европу.

«Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда (в РФ – ред.) бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

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