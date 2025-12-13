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«Забота об экономике союза». В Совете ЕС объяснили бессрочную заморозку активов РФ

13 декабря 2025 16:22
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«Забота об экономике союза». В Совете ЕС объяснили бессрочную заморозку активов РФ-0

Совет ЕС анонсировал бессрочное замораживание активов России, объясняя это решением о защите экономической системы союза. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта отмечал, что эти средства будут заморожены только после выплат Украине.

Европейская комиссия предлагает использовать замороженные активы в качестве займа Киеву в размере до 210 миллиардов евро. МИД России назвал такие планы нереалистичными и обвинил ЕС в присваивании российских средств.

После начала специальной операции было блокировано около €300 млрд российских запасов, из которых свыше €200 млрд находились в ЕС.

С января по ноября 2025 года Украина получила 18,1 млрд евро доходов от этих активов.

Фото: pixabay

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