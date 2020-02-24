Перепись населения. Когда будут окончательные итоги, и сколько отказов было

В Беларуси подвели первые итоги переписи населения, которая состоялась осенью прошлого года. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь – Инна Медведева. Во время переписи, по статистике, были опрошены 95% населения, отказались 2%. Состоялась ли перепись с таким процентным соотношением и что было бы, если 10% не смогли бы опросить? Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

На самом деле у нас очень хороший результат по участию населения в переписи. По международным стандартам отказов может быть до 10%. Таким образом, отказ у нас незначительный – 2%, а 95% – это то, что мы даже ставили себе в планах, что мы охватим, и это будет хороший результат участия населения в переписи.

Есть ли информация о количестве тех людей, которых не застали дома, они как-то учитываются? Инна Медведева:

Обязательно. Они вроде бы есть, но их как бы нет. Инна Медведева:

Если вдруг наши переписчики не смогли попасть в жилое помещение либо пришли несколько раз, позвонили или постучали в дверь, им никто не открыл, они делали отметку о тех людях, которые не поучаствовали в переписи. Мы эти данные собрали, пришел переписной лист, но в нем была пометка о том, что либо человек отказался, либо в данном случае не было доступа в жилое помещение, либо человека не было на месте. Эти данные, по международным стандартам, используются и имплементируются из административных источников, в данном случае из регистра населения. Но для того, чтобы понять, точно ли люди жили в этих помещениях, Белстат обратился в ЕРИП с просьбой предоставить данные о потреблении электроэнергии и воды. Таким образом, мы учитывали всех проживающих в Республике Беларусь, даже если их не было на месте.

Когда будут озвучены конечные результаты? Инна Медведева:

Конечные результаты мы предполагаем озвучить после первого сентября, мы закончим полностью обработку и это будут социально-демографические характеристики, в том числе вопросы занятости. Что касается абсолютно нового опросника по сельскому хозяйству, то мы предоставим информацию к 1 июля 2021 года ввиду того, что это сложный процесс сопоставления этих данных с данными реестра земельных участков.