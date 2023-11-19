Президент поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве – самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны. Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года и чествуем работников агропромышленного комплекса. Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям. Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень.