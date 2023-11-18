Пустовой о Президенте: «Харизматичный политик на фоне зернового поля – основной ньюсмейкер»

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое дорогое – это люди. А вы наши люди. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В этой обычной фразе вся суть политики Лукашенко. Что тут добавишь? Можно лишь, что называется, поддержать рассуждениями, концепциями и идеями. Но все эти понятийные нагромождения не изменяют сути. Хлеб и люди. А сегодня еще и о людях хлеба – хлеборобах. Это определение профессионального праздника. В общем, о главном – Первом и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.

Эмоции создают картину восприятия. Было время, когда белорусы в очередях украдкой поглядывали за тем, что происходит в ресторане быстрого питания у железнодорожного вокзала. Это напоминало и общее настроение. Стояли в очереди за шенгеном, желая войти в обеспеченную европейскую семью, украдкой подсматривали за яркой и изобильной витриной западного супермаркета. Тогда пылью забвения покрывались страницы нашего исторического прошлого, вместо водруженного знамени Егорова и Кантарии на пьедестале почета красовался заморский герой с экранной улыбкой империи грез из Калифорнии. Индустрия развлечений вытесняла символы и смыслы. Мы теряли веру в свои идеалы и себя.

Потомки освободителей Европы, забыв свою великую историю, восхищались «киношными» историями про то, как бравые американские парни спасали рядового Райана. Джеймсы Бонды посторонитесь – работают белорусские спецслужбы. Филигранно. Наши люди дома. Слезы радости в эти дни и в семьях наших соотечественников – родственников тех, кого эвакуировали из сектора Газа. Это была политическая воля Первого. Это заметили – об этом говорят. История спасенных жизней войдет в новейшую историю страны. Понятно, личность в центре внимания и даже прописана в отдельном в одном из первых разделов Конституции. Но мы ведь не замечаем еще большого. Спасать страну – это обычная и привычная работа нашего Президента. Вот кадры пустых закромов, по хранилищу денег и заводским цехам с выбитыми стеклами гулял ветер. А женщины на «Горизонте» со слезами встречали первого и еще не опытного Президента страны. Зарплаты не хватало на хлеб, на хлеб в столице не хватало даже муки.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Я на первом курсе института, спортсмен, возвращаюсь вечером домой. Переодеваюсь, захожу. Надо же перекусить что-то. Открываю холодильник – и запомнилась картина яркая: пустой холодильник, лежит кусок вареной колбасы докторской. И пустой холодильник, ну, хлеба там кусок и так далее.