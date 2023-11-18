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В Беларуси определили победителей Национальной театральной премии

18 ноября 2023 18:33
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Им сегодня по Станиславскому скажут: «Верю!» В Минске разрешается главная театральная интрига года. Культурной элите Беларуси вручают долгожданную Национальную премию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между прочим, это уже седьмая по счету церемония.

В Беларуси определили победителей Национальной театральной премии-1

Интрига сохраняется до последнего, поэтому даже звезды сцены не подозревают, каким будет итог творческого вечера. Итоги театрального сезона подводят в стенах театра имени Янки Купалы. Одно из самых больших культурных событий страны приближали 20 творческих коллективов и более 30 искренних, ярких и динамичных спектаклей. В отличие от прошлых лет, это рекордный показатель. Лучшим служителям Мельпомены по традиции вручают престижные награды. Оценивают талант актеров, режиссеров, художников, драматургов, дирижеров. Культурную элиту страны и меценатов также отмечают спецпремией за вклад в развитие и поддержку театрального искусства.

В Беларуси определили победителей Национальной театральной премии-4

Павел Евтушенко, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Посмотрим, какие будут результаты. Конечно же, победить хочется, чтобы наш спектакль заметили, отметили, потому что действительно актерские работы у нас потрясающие у каждого. И неважно, главная это роль или второго плана. Поэтому я от всей души желаю нашему театру победы.

В Беларуси определили победителей Национальной театральной премии-7

Самое главное – постановки-участницы Национальной театральной премии уже получили внимание и любовь зрителей. И сегодня у преданных поклонников была возможность пообщаться с любимыми кумирами (и это все же главная роль артиста), а также щедро одарить их аплодисментами.

# Театр # общество # Фотофакт

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