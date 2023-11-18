В Беларуси определили победителей Национальной театральной премии

Им сегодня по Станиславскому скажут: «Верю!» В Минске разрешается главная театральная интрига года. Культурной элите Беларуси вручают долгожданную Национальную премию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между прочим, это уже седьмая по счету церемония.

Интрига сохраняется до последнего, поэтому даже звезды сцены не подозревают, каким будет итог творческого вечера. Итоги театрального сезона подводят в стенах театра имени Янки Купалы. Одно из самых больших культурных событий страны приближали 20 творческих коллективов и более 30 искренних, ярких и динамичных спектаклей. В отличие от прошлых лет, это рекордный показатель. Лучшим служителям Мельпомены по традиции вручают престижные награды. Оценивают талант актеров, режиссеров, художников, драматургов, дирижеров. Культурную элиту страны и меценатов также отмечают спецпремией за вклад в развитие и поддержку театрального искусства.

Павел Евтушенко, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:

Посмотрим, какие будут результаты. Конечно же, победить хочется, чтобы наш спектакль заметили, отметили, потому что действительно актерские работы у нас потрясающие у каждого. И неважно, главная это роль или второго плана. Поэтому я от всей души желаю нашему театру победы.