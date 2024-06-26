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Итоги акции «Разам з мастацтвам» подвели в Минске

26 июня 2024 08:13
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«Разам з мастацтвам». Итоги акции подвели в Минске. Молодежный театр эстрады посвятил ее 80-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги акции «Разам з мастацтвам» подвели в Минске-1

С марта деятели культуры и искусства посетили 38 диалоговых площадок. Артисты исполняли патриотические композиции, делились своими воспоминаниями о родных, внесших вклад в общую Победу.

Итоги акции «Разам з мастацтвам» подвели в Минске-4

Александр Должевский, художественный руководитель акции «Разам з мастацтвам»:
Отрадно отметить, что молодежь нашей страны помнит, чтит и, я надеюсь, передаст эту память своим детям, внукам и правнукам о том великом подвиге, который совершили наши родные и близкие. Надеюсь, что именно конкретным вкладом, своими примерами семейных традиций мы воспитаем настоящих патриотов Республики Беларусь.

Итоги акции «Разам з мастацтвам» подвели в Минске-7

Каждый из регионов-участников предоставил свой экспонат для музея истории Великой Отечественной войны. Это книги и картины, а также фотографии и письма, хранящие память о наших освободителях

# Государственная политика # общество

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