ГПК: въезда в страны Евросоюза ожидают более 3000 фур

Несмотря на скопление транспорта на границе, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы по пропуску грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска «Мядининкай», где за выходные оформили лишь треть большегрузов от нормы. Всего выезда из Беларуси ожидают более 3 000 фур.