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ГПК: въезда в страны Евросоюза ожидают более 3000 фур

26 декабря 2022 10:47
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Несмотря на скопление транспорта на границе, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы по пропуску грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: въезда в страны Евросоюза ожидают более 3000 фур-1

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска «Мядининкай», где за выходные оформили лишь треть большегрузов от нормы. Всего выезда из Беларуси ожидают более 3 000 фур.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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