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80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси

19 февраля 2025 18:17
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80 дней до 80-летия Великой Победы – в Беларуси дан старт общенациональной акции «Вахта Памяти». Ее будут нести школьники военно-патриотических классов, пионеры и активная молодежь у мемориалов Великой Отечественной и братских могил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это есть та самая нить поколений, которая связывает прошлое и настоящее и не позволяет забыть историю. 

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-2

19 февраля 1945 года ничто не могло остановить ход Красной армии. Бои шли южнее Кенигсберга. Здесь оборонное сооружение противника перемалывал III Белорусский фронт. Войска II Белорусского окружили врага около Грауденца и заняли Нойенбург. До победы оставалось 80 дней.

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-4

За 80 дней до знаковой даты в почетный караул у братской могилы советских воинов и подпольщиков заступают гомельские школьники. Вечный огонь на этом месте зажегся в 1950 году и с тех пор служит символом неугасающей народной памяти. Нести дежурство у его пламени – честь для юных патриотов.

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-6

Екатерина Мельникова, учащаяся средней школы № 21 Гомеля:
В первую очередь чувствуется гордость за своих родных и близких, которые воевали в то время. И сразу же начинают подходить в голову мысли, что они сделали для нас все, чтобы мы жили в такой мирной стране.

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-8

Традиция проводить вахты памяти у мемориалов Великой Отечественной появилась еще в 1989 году. Возродить ее в Гомеле решили совсем недавно. 4 года назад с такой инициативой выступили кадеты из 21-й школы. В 2025 году акция охватит все учреждения образования города, в которых есть военно-патриотические классы и клубы. Возраст участников не ограничивают. Отдать дань уважения павшим смогут более полутора тысяч детей.

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-10

Елена Порошина, заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома:
В состав вахты входит 21 человек. Безусловно, это не просто ребята. Это ребята с активной жизненной гражданской позицией. Это активисты, лучшие ребята в своих школах, которые не просто хранят традиции предыдущих поколений, но и сами являются инициаторами больших патриотических дел в своих учреждениях образования.

80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси-12

Нести вахту у братской могилы ребята будут ежедневно с 12 до 14 часов, вплоть до 9 Мая. Дежурство караула продолжается от 10 до 15 минут в зависимости от погоды. Затем его сменяет другое отделение из семи человек. Слаженность действий отработана до автоматизма. Занятия строевой подготовкой входят в учебную программу классов.

Подробнее в видеоматериале.

# Великая Отечественная война

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