80 дней до Победы. Общенациональная акции «Вахта Памяти» стартовала в Беларуси

80 дней до 80-летия Великой Победы – в Беларуси дан старт общенациональной акции «Вахта Памяти». Ее будут нести школьники военно-патриотических классов, пионеры и активная молодежь у мемориалов Великой Отечественной и братских могил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это есть та самая нить поколений, которая связывает прошлое и настоящее и не позволяет забыть историю.

19 февраля 1945 года ничто не могло остановить ход Красной армии. Бои шли южнее Кенигсберга. Здесь оборонное сооружение противника перемалывал III Белорусский фронт. Войска II Белорусского окружили врага около Грауденца и заняли Нойенбург. До победы оставалось 80 дней.

За 80 дней до знаковой даты в почетный караул у братской могилы советских воинов и подпольщиков заступают гомельские школьники. Вечный огонь на этом месте зажегся в 1950 году и с тех пор служит символом неугасающей народной памяти. Нести дежурство у его пламени – честь для юных патриотов.

Екатерина Мельникова, учащаяся средней школы № 21 Гомеля:

В первую очередь чувствуется гордость за своих родных и близких, которые воевали в то время. И сразу же начинают подходить в голову мысли, что они сделали для нас все, чтобы мы жили в такой мирной стране.

Традиция проводить вахты памяти у мемориалов Великой Отечественной появилась еще в 1989 году. Возродить ее в Гомеле решили совсем недавно. 4 года назад с такой инициативой выступили кадеты из 21-й школы. В 2025 году акция охватит все учреждения образования города, в которых есть военно-патриотические классы и клубы. Возраст участников не ограничивают. Отдать дань уважения павшим смогут более полутора тысяч детей.

Елена Порошина, заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома:

В состав вахты входит 21 человек. Безусловно, это не просто ребята. Это ребята с активной жизненной гражданской позицией. Это активисты, лучшие ребята в своих школах, которые не просто хранят традиции предыдущих поколений, но и сами являются инициаторами больших патриотических дел в своих учреждениях образования.