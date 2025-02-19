Вода пошла уже в 11 утра! Как устраняли аварию на трубопроводе в Осиповичах – хронология

Вода снова пошла по трубам жителей Осиповичей. Последствия прорыва трубопровода службы ликвидировали оперативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас продолжается контроль качества воды. Напомним, из-за аварии в Осиповичах без водоснабжения остались 16 тысяч потребителей и почти 80 объектов экономики. Все они были проинформированы о нештатной ситуации, для жителей организовали подвоз воды. На ликвидацию ЧП были направлены техника и персонал водоканала и аварийные бригады. О том, как это было – Арина Попова.

По этот уровень вода была. Владимир Каневега – один из первых жителей Осиповичей, оказавшихся в неприятном водовороте событий. Около двух ночи его дом по улице Калинина начало затапливать из-за прорыва трубопровода.

Весь огород затоплен!

Сотрудники Бобруйского и Осиповичского водоканалов и 2 аварийные бригады РОЧС незамедлительно прибывают на место аварии. Задействовано 10 единиц техники. Работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Основная сложность – найти прорыв. Ведь под грунтом пролегает сразу две параллельно расположенные трубы. Потому пришлось перекрывать оба главных водозабора города: «Северный» и «Южный». На время без водоснабжение осталось 16 тысяч человек и 72 объекта инфраструктуры.

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления по чрезвычайным ситуациям:

На пятисотой железобетонной трубе были обнаружены повреждения. Она уже сегодня не является основной магистралью подачи воды. Не вижу никаких сложностей, мы по алгоритму сработали во взаимодействии и координации с органами власти. Собрали комиссию в 7 часов утра, определили, что нужно делать.

Пока на месте аварии ведутся работы, население оповещается о возможных временных неудобствах. С обращением к жителям уже в 7 утра выступает председатель Осиповичского райисполкома. Параллельно более 20 тысяч абонентов предупредили при помощи СМС-рассылки от МЧС. Это позволило не допустить общественных волнений, а на горячую линию поступило всего 14 звонков. В это же время организуют подвоз воды ко всем значимым объектам инфраструктуры.

Андрей Дубинчик, председатель Осиповичского районного исполнительного комитета:

Обеспечение было организовано путем поставки питьевой воды автомобилями Бобруйского и Осиповичского водоканалов. По приоритету: больницы, учебные учреждения, дошкольные учебные учреждения. Нигде ни сбоев в питании, ни смещений не произошло. Благодаря совместным усилиям проблемная ситуация была оперативно ликвидировано.

Павел Шатило, главный врач Осиповичской центральной районной больницы:

Очень быстро к нам, несмотря на то, что у нас запасы были, приехали две машины МЧС – одна с технической водой, одна с питьевой. Мы какие-то части еще пополнили – прекрасно сработали. В связи с произошедшим инцидентом в учреждение за медицинской помощью никто не обращался, госпитализаций не было, все работало в штатном режиме.