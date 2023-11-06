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Президент поздравил Минское суворовское военное училище с 70-летием

06 ноября 2023 07:21
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Новости Беларуси. Минское суворовское военное училище отмечает 70-летие. С юбилеем офицерско-преподавательский состав и ветеранов поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За семь десятилетий из стен учебного заведения выпустились 13 тысяч парней, многие из которых добились профессиональных высот на госслужбе.

Президент поздравил Минское суворовское военное училище с 70-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В настоящее время училище является одним из лучших средних учебных заведений в стране по уровню среднего образования, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовку будущих белорусских офицеров. Убежден, так будет и впредь. Суворовские традиции всегда останутся незыблемы, а братство – нерушимо.

# Минское суворовское военное училище # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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