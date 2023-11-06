Президент поздравил Минское суворовское военное училище с 70-летием

За семь десятилетий из стен учебного заведения выпустились 13 тысяч парней, многие из которых добились профессиональных высот на госслужбе.

Новости Беларуси. Минское суворовское военное училище отмечает 70-летие. С юбилеем офицерско-преподавательский состав и ветеранов поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящее время училище является одним из лучших средних учебных заведений в стране по уровню среднего образования, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовку будущих белорусских офицеров. Убежден, так будет и впредь. Суворовские традиции всегда останутся незыблемы, а братство – нерушимо.