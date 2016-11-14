Президент поручил вернуть зарплату на уровень $500 долларов в 2017 году

Новости Беларуси. Вернуть среднюю зарплату в Беларуси на уровень в 500 долларов уже в следующем году. Такое поручение дал Президент во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Здесь Александр Лукашенко первым делом ознакомился с перспективами развития областного центра. Главе государства доложили о выполнении его поручений по благоустройству микрорайонов. На то чтобы Могилев изменился в лучшую сторону, определены и конкретные сроки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По заработной плате. Уровень ваш и уровень республиканский.

Владимир Цумарев, председатель Могилевского горисполкома:

По сентябрю у нас было 697 рублей. По городу Могилеву зарплата растет, мы это видим.

Александр Лукашенко:

Готовьтесь набрать среднюю зарплату в $500 в будущем году. Мы не можем на такой зарплате держать людей. Я не говорю, что должны платить незаработанные деньги. Ни в коем случае. Иначе мы вернемся к тому, с чего начинали два года назад. Мы должны стимулировать, подталкивать руководителей частных и государственных предприятий к тому, чтобы мы к $500 приблизились. Это не бешеный какой-то уровень.

Владимир Цумарев:

У нас была средняя зарплата по Могилеву $550 пока не подскочил доллар.

Александр Лукашенко:

Надо поставить задачу: 500 в будущем, через два года выйти на тот уровень. Но это будет качественно другой уровень при фактически стабильной инфляции.

Главе государстве также 14 ноября доложили о реконструкции автомобильного моста через Днепр по Пушкинскому проспекту. Президент ознакомился с благоустройством набережной и прилегающих территорий.

Еще один пункт рабочей поездки главы государства – предприятие «Могилевхимволокно». Главными здесь станут вопросы стабилизации экономического и финансового состояния производства. Президент также пообщается с трудовым коллективом.