В условиях постоянно меняющихся геополитических реалий главным приоритетом в Беларуси остается человек, его ценности и интересы. И задача отечественной экономики – создать инфраструктуру для жизни и, самое главное, развития и самореализации независимо от места проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы регулирования социально-экономического развития обсуждают в Минске. Главная задача – адаптировать экономическую систему нашей страны к новым реалиям. Необходимо сформировать продуманную программу действий, которая учитывает национальные особенности, а также внешние тенденции и угрозы. Важную роль в этом играет и изучение опыта других стран.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

В Китайской Народной Республике буквально недавно прошел основной съезд, где были приняты концептуальные условия и направления развития этой страны. Мы тоже изучаем это. И, конечно, будем смотреть, как наша экономика, как наша страна во взаимодействии с нашими основными партнерами должна развиваться более динамично.

Юрий Шевцов, эксперт в области геополитики, директор Центра по проблемам европейской интеграции:

Санкции привели к тому, что возник дополнительный огромный спрос в России на наши товары в качестве относительно бывших западных конкурентов. Они ушли, мы пришли. То же самое, но только со своими особенностями касается Китая.