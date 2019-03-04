Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?
Новости Беларуси. Задан темп для жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 4 марта Александр Лукашенко подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе отражены принципиальные моменты: повышение качества услуг, справедливая тарифная политика, господдержка малообеспеченных и социально уязвимых категорий, развитие механизмов общественного контроля, а также стимулирование жильцов самим не оставаться в стороне от общего дела.
Кроме того, в фокусе остается и экология. Так, к примеру, стекло и бумага должны стать конкурентом ПЭТ-упаковке. Анастасия Дехтяр изучила документ.
Капремонт становится тем самым камнем преткновения, причем на двухсторонней дороге. С одной, как водится, жильцы, которым редко угодишь. С другой стороны – коммунальщики, которые действуют с благим умыслом.
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Буквально месяц назад правительством Беларуси приняты изменения в порядок организации и проведения капитального ремонта жилья. Так, теперь компромисс между собственниками и ЖКХ будет достигаться еще до составления проекта. К примеру, жители все того же дома по улице Седых хотят утеплить строение. Проектом ремонта, который начался осенью 2018 года, это не предусмотрено. В будущем таких проблем можно будет избежать. Однако, забегая вперед… Капитальный ремонт – это не услуга «все включено»! А рациональный баланс необходимого и возможного!
Кстати, расширенный перечень работ предусматривает расчет средствами как местных бюджетов, так и населения. За повышенное качество услуг стоит платить.
Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:
Каждый конкретный объект, каждый конкретный жилой дом требует индивидуального подхода. При проектировании конкретные виды и перечень работ включаются исходя из того состояния, которое фактически имеет жилой дом.
На две трети стоимости всех мероприятий финансируется напрямую бюджетом. Поэтому то, что на сегодняшний день происходят отчисления, это фактически обеспечивает покрытие лишь части затрат на проведение капитального ремонта.
Эта котельная под Витебском еще несколько лет назад казалась настоящей утопией: старенькая кочегарка работала на продукте нефтепереработки, для обывателя – а-ля дизтоплива. Греться таким образом, что растапливать печи деньгами – дорого.
Технологию решили в корне поменять. Новая установка добывает тепло из пеллет. Такая экологичная альтернатива наглядно демонстрирует и экономичную. На авансцене – цифры: 1 тонна нефтепродукта стоит 860 рублей, тонна биотоплива – 28.
Петр Рыбчёнок, начальник теплоэнергетического района № 1:
Пеллеты можно завезти примерно раз-два в месяц. А топливо дорого возить, специальные машины нужны...
Отношение к ЖКХ явно амбивалентное. Оно и понятно. Всем мил не будешь. Работники отрасли изо дня в день сталкиваются, в основном, с бытовыми проблемами жителей страны. Но корреляция здесь процесс необходимый, ведь главный лейтмотив – повышение качества жизни и комфорт белорусов. Кроме того, новым документом закреплено: уже с 2020 года ежегодно до 15 апреля докладывать главе государства об эффективности выполнения директивы.
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