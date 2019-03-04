Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?

В документе отражены принципиальные моменты: повышение качества услуг, справедливая тарифная политика, господдержка малообеспеченных и социально уязвимых категорий, развитие механизмов общественного контроля, а также стимулирование жильцов самим не оставаться в стороне от общего дела.

Новости Беларуси. Задан темп для жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 4 марта Александр Лукашенко подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в фокусе остается и экология. Так, к примеру, стекло и бумага должны стать конкурентом ПЭТ-упаковке. Анастасия Дехтяр изучила документ.

Капремонт становится тем самым камнем преткновения, причем на двухсторонней дороге. С одной, как водится, жильцы, которым редко угодишь. С другой стороны – коммунальщики, которые действуют с благим умыслом.

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Буквально месяц назад правительством Беларуси приняты изменения в порядок организации и проведения капитального ремонта жилья. Так, теперь компромисс между собственниками и ЖКХ будет достигаться еще до составления проекта. К примеру, жители все того же дома по улице Седых хотят утеплить строение. Проектом ремонта, который начался осенью 2018 года, это не предусмотрено. В будущем таких проблем можно будет избежать. Однако, забегая вперед… Капитальный ремонт – это не услуга «все включено»! А рациональный баланс необходимого и возможного!

Кстати, расширенный перечень работ предусматривает расчет средствами как местных бюджетов, так и населения. За повышенное качество услуг стоит платить.