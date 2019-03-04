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Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

04 марта 2019 17:52
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Новости Беларуси. Вот так начинается ее день – в основном, закрытых дверей. Ольга Ткачева стучит в квартиры сомнительного вида регулярно. Злостных неплательщиков, чьи долги исчисляются шестью месяцами и более, в Гомеле свыше 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их суммарный долг – более 370 тысяч рублей.

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Застать должника дома – редкое везение. Удача улыбнулась сегодня лишь на втором десятке адресов. Дома хозяйка со всей семьей.

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»-1

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»-3

Молодой женщине принадлежит в этой новостройке две квартиры, в которых зарегистрировано сразу 14 человек: дети, родственники мужа и еще другие родственники. Коммунальные платежи начисляются на всю большую семью в соответствии с тарифами: сумма основного долга уже перевалила за 2 тысячи рублей.

Вы знаете, какая у вас задолженность?

Да, знаю. Мы понемножку платим. У меня есть квитанции. Меня уже сняли с СОПа.

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»-6


2249 рублей основного долга. Это очень много. Я вынуждена сейчас у вас подписывать документы на выселение.

Именно такие пользователи коммунальных услуг подсаживает и без того одну из проблемных отраслей – ЖКХ – на финансовую диету.

Между тем, государство подставляет плечо тем, для кого коммунальный платеж в силу уважительной причины или других жизненных обстоятельств становится отягощающем бременем. Безналичные субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей.

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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