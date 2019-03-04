Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

Новости Беларуси. Вот так начинается ее день – в основном, закрытых дверей. Ольга Ткачева стучит в квартиры сомнительного вида регулярно. Злостных неплательщиков, чьи долги исчисляются шестью месяцами и более, в Гомеле свыше 1200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их суммарный долг – более 370 тысяч рублей. Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе? Застать должника дома – редкое везение. Удача улыбнулась сегодня лишь на втором десятке адресов. Дома хозяйка со всей семьей.

Молодой женщине принадлежит в этой новостройке две квартиры, в которых зарегистрировано сразу 14 человек: дети, родственники мужа и еще другие родственники. Коммунальные платежи начисляются на всю большую семью в соответствии с тарифами: сумма основного долга уже перевалила за 2 тысячи рублей.





Вы знаете, какая у вас задолженность? Да, знаю. Мы понемножку платим. У меня есть квитанции. Меня уже сняли с СОПа.



