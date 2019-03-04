С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование
Новости Беларуси. Для этих пенсионеров платеж за коммунальные услуги – первостепенный пункт расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невзирая на такой расчет, жильцы столичного дома по улице Седых капитально встряли.
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Начался ремонт, а с ним и метаморфозы. Буквально за несколько дней электросчетчик одной квартиры намотал лишних почти 1500 киловатт, причем гиперскачок произошел в дни отъезда хозяев. А еще в квартирах на верхнем этаже столбик термометра уже почти три недели не поднимался выше 10 градусов.
Находимся в таком собранном состоянии. А сейчас узнали, что может рухнуть плита – перекрытие потолочное!
Это издевательство! Я бы так не переживала, если бы это было в моей квартире. Но здесь живут старики. И я их могу к себе забрать. Но они бояться оставить свою квартиру, потому что они хотят вовремя сигнализировать, если, не дай бог, начнет обрушаться потолок.
После того как начался капитальный ремонт, дом буквально трещит по швам. Бунтуют и жильцы. Наша съемочная группа проводит свое расследование. Все подробности – в нашей итоговой программе «Неделя».
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