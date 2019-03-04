С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

Новости Беларуси. Для этих пенсионеров платеж за коммунальные услуги – первостепенный пункт расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невзирая на такой расчет, жильцы столичного дома по улице Седых капитально встряли. Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?

Начался ремонт, а с ним и метаморфозы. Буквально за несколько дней электросчетчик одной квартиры намотал лишних почти 1500 киловатт, причем гиперскачок произошел в дни отъезда хозяев. А еще в квартирах на верхнем этаже столбик термометра уже почти три недели не поднимался выше 10 градусов.

Находимся в таком собранном состоянии. А сейчас узнали, что может рухнуть плита – перекрытие потолочное!

Это издевательство! Я бы так не переживала, если бы это было в моей квартире. Но здесь живут старики. И я их могу к себе забрать. Но они бояться оставить свою квартиру, потому что они хотят вовремя сигнализировать, если, не дай бог, начнет обрушаться потолок.