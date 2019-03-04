«Атланты белорусской нивы». Анонс специального репортажа на СТВ

Новости Беларуси. 4 марта глава государства подписал ключевой документ, который касается развития села и повышения эффективности аграрной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При выполнении всех условий Беларусь аграрная выйдет на новый уровень. Уже к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 миллионов тонн в год. Сейчас мы входим в пятерку мировых лидеров импортеров и производим чуть больше 7 миллионов. А также увеличить до 1 миллиона 800 тысяч тонн выращивание скота и птицы.