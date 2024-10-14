Президент отстоял эту инициативу! Почему в Беларуси ускоряют темпы мелиорации?
Земли восстановить, нельзя бросать. Знаки препинания в этом предложении для белорусов очевидны. Систему мелиорации, построенную в Советском Союзе, при поддержке государства нам удалось сохранить и сделать ее еще более надежной и технически совершенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 2025 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию почти 300 тысяч гектаров новых земель. Ускорение темпов мелиорации и внедрение технологий – задачи, которые поставлены главой государства. Почти 40 % всех сельхозугодий – земли, на которых была проведена мелиорация. На этих территориях удается получать более трети всей сельхозпродукции страны. Земли, отвоеванные у болот, обеспечивают сельское хозяйство надежной кормовой базой, а это залог успеха в животноводстве.
Осушение и приведение земель в пригодное для использования в сфере АПК состояние – это показатель хозяйского подхода, в том числе благодаря которому наша страна не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и экспортирует продукцию, тем самым ежегодно зарабатывая миллиарды долларов. В сложнейший комплекс сооружений вложены большие деньги – отдача должна быть соответствующей. При этом нужно реконструировать уже построенные системы, чтобы природа на забрала свое обратно.
Какие подходы в расширении земельного потенциала предлагают ученые, узнавала Влада Родовская.
В Беларуси почти 3 миллиона гектаров мелиорированных земель, это 37 % от всех сельхозугодий. На них производится более трети аграрной продукции, корма для животноводства. Польза от подобных территорий налицо. Хотя в свое время было много противоречивых разговоров. Вели их те, кому мешали конкурентоспособные и дешевые продукты, производимые в центре Европы. Президент инициативу отстоял, была принята госпрограмма, в ее рамках провели осушение новых территорий. Сегодня потребности в больших мелиорированных площадях нет, но есть – в реконструкции и содержании существующих.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще 5-7 лет – и к решению этих проблем возвращаться будет невозможно. Потому что у нас не будет огромных средств для того, чтобы заново проводить мелиорацию. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача – эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Их у нас без малого по республике пять тысяч. То есть необходимо обычное поддержание всех сооружений в исправном состоянии путем своевременного проведения регламентных работ по техническому уходу и ремонту, реконструкции шлюзов-регуляторов, паводковых водосбросов и так далее. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны. Тем более потенциал есть. Его просто использовать надо на всю катушку.
Вспашка, установка дренажей, борьба с эрозией. Технология мелиорации – залог успеха отнюдь не только растениеводства. От производства кормов и их качества зависит и животноводство. Отсюда надои и мясная промышленность. Так, большая часть мелиорированных земель в Беларуси сосредоточена в Брестской, Гомельской и Минской областях. От состояния этих земель зависит состояние всего сельского хозяйства. Важность этого нельзя недооценить.
Сергей Кравцов, генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
У нас созданы организации, мелиоративные станции, которые снабжают мелиоративной техникой. Все эти организации ведут различные работы. Это вырубка, это обкоска, это все необходимые мероприятия, которые требует тот или иной участок земли.
Далее смотрите в видео.