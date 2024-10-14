Президент отстоял эту инициативу! Почему в Беларуси ускоряют темпы мелиорации?

Земли восстановить, нельзя бросать. Знаки препинания в этом предложении для белорусов очевидны. Систему мелиорации, построенную в Советском Союзе, при поддержке государства нам удалось сохранить и сделать ее еще более надежной и технически совершенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2025 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию почти 300 тысяч гектаров новых земель. Ускорение темпов мелиорации и внедрение технологий – задачи, которые поставлены главой государства. Почти 40 % всех сельхозугодий – земли, на которых была проведена мелиорация. На этих территориях удается получать более трети всей сельхозпродукции страны. Земли, отвоеванные у болот, обеспечивают сельское хозяйство надежной кормовой базой, а это залог успеха в животноводстве.

Осушение и приведение земель в пригодное для использования в сфере АПК состояние – это показатель хозяйского подхода, в том числе благодаря которому наша страна не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и экспортирует продукцию, тем самым ежегодно зарабатывая миллиарды долларов. В сложнейший комплекс сооружений вложены большие деньги – отдача должна быть соответствующей. При этом нужно реконструировать уже построенные системы, чтобы природа на забрала свое обратно. Какие подходы в расширении земельного потенциала предлагают ученые, узнавала Влада Родовская. В Беларуси почти 3 миллиона гектаров мелиорированных земель, это 37 % от всех сельхозугодий. На них производится более трети аграрной продукции, корма для животноводства. Польза от подобных территорий налицо. Хотя в свое время было много противоречивых разговоров. Вели их те, кому мешали конкурентоспособные и дешевые продукты, производимые в центре Европы. Президент инициативу отстоял, была принята госпрограмма, в ее рамках провели осушение новых территорий. Сегодня потребности в больших мелиорированных площадях нет, но есть – в реконструкции и содержании существующих.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще 5-7 лет – и к решению этих проблем возвращаться будет невозможно. Потому что у нас не будет огромных средств для того, чтобы заново проводить мелиорацию. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача – эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Их у нас без малого по республике пять тысяч. То есть необходимо обычное поддержание всех сооружений в исправном состоянии путем своевременного проведения регламентных работ по техническому уходу и ремонту, реконструкции шлюзов-регуляторов, паводковых водосбросов и так далее. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны. Тем более потенциал есть. Его просто использовать надо на всю катушку. Вспашка, установка дренажей, борьба с эрозией. Технология мелиорации – залог успеха отнюдь не только растениеводства. От производства кормов и их качества зависит и животноводство. Отсюда надои и мясная промышленность. Так, большая часть мелиорированных земель в Беларуси сосредоточена в Брестской, Гомельской и Минской областях. От состояния этих земель зависит состояние всего сельского хозяйства. Важность этого нельзя недооценить.