Президент объявил 2023-й Годом мира и созидания. Что об этом думают белорусы?

Новости Беларуси. Когда в новогоднюю ночь Президент 2023-й объявил Годом мира и созидания, наверняка многие словили себя на мысли, что в этом суть не только предстоящих 12 месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это квинтэссенция в целом белорусской модели развития в политике, в экономике. Ольга Коршун, СТВ:

Мы за справедливость, мир и созидание. Вспомните хотя бы, сколько всего мы создали своими руками даже за последний год. Открытие БНБК чего только стоит. Это космос! Да и космос покорили уже давно. Нас не загнали под плинтус ни санкции, ни пандемия. Мы показываем реальными действиями, что даже в условиях геополитического шторма можно сохранить себя. Как это сделать, об этом Александр Лукашенко говорил еще на открытии АЭС в 2020 году.

Александр Лукашенко: станция небезопасная, станция такая-сякая. А почему? Мы конкуренты западным странам. Мы столько лет говорили о мире, берегли его и созидали на своей земле, не мешая другим, что в голове не укладывается, как может быть иначе. Каким смыслом наполнят 2023 год белорусы и что дает им силы жить и творить на своей земле? Наш корреспондент Юлия Мычка о сакральном коде нации.

Жизнь нас научила сильно много не планировать, потому что все может поменяться в один миг. На кухне Яворских вкусно пахнет пирогами. Традицию вместе печь булки к сочельнику семья привезла из родной Украины. Восемь месяцев назад ей чудом удалось вырваться из осажденного Мариуполя. Двое суток без сна и тысячи километров. И только одна точка на карте, где многодетная семья смогла спокойно опустить якоря. Островок безопасности, надежный причал – это про Беларусь.

София Яворская, жительница Могилева:

Мы увезли из Мариуполя все самое дорогое и ценное. Наши дети живы, здоровы, мы живы и здоровы. Мы можем спокойно работать, давать будущее для наших детей. Любовь, нежность, которая у нас была к детям, друг другу, такая она и осталась, наверное, сильнее стала. Потому что мы начали ценить не просто прожитый год, а начали ценить каждую минуту.

Сейчас вместе с родственниками украинцы делят блок в общежитии. Жизнь налаживается: папа работает, дети ходят в детский сад и школу. С 2022 годом Яворские простились без сожаления, уж слишком многое пришлось пережить. В новый 2023 год они вошли с Надеждой. Потому с объявленным лейтмотивом – Год мира и созидания – возможно как никто другой, точно согласны.

София Яворская:

А вот наша Надежда. Наша надежда на будущее, на хорошее будущее. Из Мариуполя привезли в животе, а здесь она уже появилась на свет. Четвертый ребенок в семье – это еще больше ответственности. Брать ее на себя здесь, в Синеокой, нестрашно. Здесь есть мир и это по сегодняшним меркам уже очень много.

София Яворская:

Хочется свою крышу над головой, но это вопрос времени. Это в любом случае будет. Мы все сделаем для этого, чтобы наши дети жили в своем доме, под своей крышей. А так очень хочется мира. Если украинцы очень осторожно строят планы, то семья Сапетовых, где декретный отпуск по уходу за двойняшками родители разделили пополам, новогодние мечты строят с размахом. Сохранить мир и гармонию в масштабах маленького государства под названием семья – то, над чем молодые родители работают ежедневно.

Екатерина Сапетова, жительница Могилева:

Этот год для нас станет тоже особенным, потому как супруг выходит из декретного отпуска, то есть возвращается к своей работе. Мы хотим что-то приобретать, что-то хочется такое, чтобы была покупка для семьи. Очень хотим дачу, потому как приезжать на свежий воздух с детьми, мне кажется, очень здорово, отдыхать от городской суеты. Для Виктора, который сменил маму в декрете ровно на экваторе, год был соткан из больших и маленьких открытый, и все они были связаны с сыновьями.

Виктор Сапетов, житель Могилева:

Самое интересное – дети. Смотреть, как они изо дня в день чему-то новому учатся, более твердо шагают, научились прыгать, на самокате кататься, по канату лазить. Потом в сад пошли, взаимодействие в саду с ребятами новыми. Сначала такие ежики, не нравилось: не надо, не хочу. А потом: с кем ты дружишь? Марк, Ева – уже друзья новые появились. 2022 год преподал семье несколько уроков: не паниковать, соблюдать цифровую гигиену, анализировать.

Екатерина Сапетова:

Прошлый год для нас был очень насыщенным, позитивным, несмотря на все события, которые происходили в мире, у нас как-то получилось сохранить это спокойствие. Встречать Новый год в мире, дружбе, в согласии. Столы были накрыты, несмотря на то, что пророчили Беларуси, что мы экономически упадем, у нас не будет какого-то развития. Посмотрите, как мы сейчас прекрасно развиваемся. В Год мира и созидания большие планы у жительницы деревни Грыбаны Могилевского района Светланы Голубцовой. Лучший оператор искусственного осеменения Могилевской области задел на «большое» молоко спешит сделать уже сегодня, в эти первые дни нового года.

Светлана Голубцова, оператор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Каждый день я прихожу к пяти часам утра, у нас сегодня запуск, это такой ответственный момент, это будущее хозяйства, будут тельные коровки, пойдут в родилку. По человеческим понятиям – это уходить в декрет за два месяца до растела. Буренку, как трактор, например, на паузу не поставишь, а потому праздники и выходные для работников фермы не данность, а редкость, даже такие волшебные, как Новый год и Рождество. Но желания ведь можно загадывать не только у новогодней елки, но и у любимой телки. Тем более, что среди этих коров есть настоящие рекордсменки, которые дают до 50 литров в стуки. Ну чем не чудо?

Светлана Голубцова:

Какое сейчас новогоднее желание? Мир чтобы был на земле. Больше ничего и не надо, здоровье, мир, чтобы не было войны у нас. Чтобы созидать и строить будущее нужны силы. И по мнению Светланы Голубцовой, каждый год в истории суверенной и независимой Беларуси проходил под знаком мира и созидания. И это не просто слова, а дела. Добросовестный труд каждого, из результатов которого складывается успех всей страны.

Светлана Голубцова:

Медаль дали перед днем сельского хозяйства, дали к медали 10 базовых мне премии.

– Что купили?

– Ничего еще не купила, не тратила, лежат на карточке. Наверное, пойдут на благоустройство дома. Была в первый раз во Дворце Независимости, там, конечно, очень красиво, понравилось. Посадить картошку, высадить цветы, помогать детям и баловать внуков. Мечты обычных белорусов понятны. Мирно созидать с полной отдачей.