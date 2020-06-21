Президент на открытии мемориального комплекса «Ола»: наша молодёжь умеет делать святые и священные дела

Новости Беларуси. Президент посещает с рабочей поездкой Гомельскую область. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни в Светлогорском районе. Здесь в 1944-м нацисты расстреляли и сожгли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня уже не возродилась.

Глава государства отметил, что спустя годы каждому новому поколению будет все сложнее осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю наших предков. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет свою историю.

Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса, а также тех, кто присоединился к проекту. Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я вступил на первые метры этой улицы, улицы погибшей деревни, встречавшие меня благодарили за помощь в строительстве этого великого памятника. Не моя это заслуга. Я как Президент должен был, по своей даже должности, прикоснуться к этому памятнику. Это вы – гомельчане, жители Светлогорска, деревень и сел – вы создали своими руками этот рукотворный памятник.