Президент на открытии мемориального комплекса «Ола»: наша молодёжь умеет делать святые и священные дела
Новости Беларуси. Президент посещает с рабочей поездкой Гомельскую область. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни в Светлогорском районе.
Здесь в 1944-м нацисты расстреляли и сожгли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. После войны деревня уже не возродилась.
Глава государства отметил, что спустя годы каждому новому поколению будет все сложнее осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю наших предков. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет свою историю.
Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса, а также тех, кто присоединился к проекту.
Александр Лукашенко проехал на первом электропоезде Светлогорск – Минск
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я вступил на первые метры этой улицы, улицы погибшей деревни, встречавшие меня благодарили за помощь в строительстве этого великого памятника. Не моя это заслуга. Я как Президент должен был, по своей даже должности, прикоснуться к этому памятнику. Это вы – гомельчане, жители Светлогорска, деревень и сел – вы создали своими руками этот рукотворный памятник.
И знайте: тот, кто прикоснулся к этому – мы ведь не вечные, мы когда-то уйдем туда, точно так нас будут вспоминать наши дети, наши внуки и благодарные люди – делать добро, делать великое окупится сторицей. И я признателен всем, кто принял участие в реконструкции мемориального комплекса «Ола». Нашей молодежи, особенно молодежи, благодаря которой эта инициатива приобрела государственный масштаб. Всем, кто присоединился к проекту, выйдя этой весной на традиционный субботник. Этим самым мы показываем, что наша молодежь не только умеет сидеть в гаджетах, в телефонах, айфонах, айпадах, не только кричать на улицах красивого, уютного, благородного Минска. Наша молодежь умеет делать такие святые и священные дела.