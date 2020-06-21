Летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Чего ждать от этого дня?

21 июня в мире случатся сразу два астрономических события – летнее солнцестояние и кольцеобразное солнечное затмение. Какие приметы есть у этого дня?

Начнём с того, что такие затмения возможны, когда Луна находится на значительном удалении от Земли и не полностью закрывает Солнце. При кольцеобразном затмении небо остаётся светлым, а солнечная корона не видна.

Лучше всего это астрономическое явление будет видно в Африке, на Аравийском полуострове, в Пакистане, Индии, Китае. В Беларуси только жители Гомеля и Гомельской области смогут увидеть некоторые фазы затмения.

21 июня полная фаза кольцевого затмения продлится всего 38 секунд. Частная фаза затмения начнётся в 06:45:58 (по мск) в центральной Африке и полностью завершится в 12:34:01 восточнее Филиппин в Тихом океане. В Гомеле это астрономическое явление будет наблюдаться с 8:40 до 9:10.