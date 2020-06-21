Данные по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 21 июня

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 21 июня прошли лечение и выписаны из больниц 37 666 пациентов. Ранее у них был положительный результат теста на COVID-19.

Согласно данным Минздрава, которые опубликованы в Telegram-канале, в стране коронавирус выявлен у 58 505 человек. На территории республики скончались 346 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались COVID-19.

Всего в Беларуси проведены 861 703 теста на коронавирусную инфекцию.