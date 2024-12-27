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Премьер-министр Беларуси посетил Волковысский детский дом в рамках проекта «Наши дети»

27 декабря 2024 17:00
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«Один район – один проект» – эта масштабная государственная программа, безусловно, станет драйвером регионального роста, особенно в районах с небольшой либо средней численностью населения, рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

Один из таких районов – Волковыский в Гродненской области. Локация известна, и не только в Беларуси, благодаря крупному производству детского питания. Выпуск сухих смесей здесь планируется увеличить вдвое.

Премьер-министр Беларуси посетил Волковысский детский дом в рамках проекта «Наши дети»-2

Это благодаря строительству еще одного цеха. С реализацией инвестпроекта, а его планирует завершить к 2027, 27 декабря ознакомился премьер-министр Роман Головченко. После запуска нового цеха завод сможет выпускать 15 тысяч тонн сухого детского питания в год. К тому же это 60 дополнительных рабочих мест.

Роман Головченко посетил Волковысское ОАО «Беллакт»

Глава правительства также посетил Волковысский детский дом. Здесь постоянно проживают 45 ребят. 27 декабря они стали участниками республиканского проекта «Наши дети». Роман Головченко поздравил воспитанников и педагогов с наступающими новогодними праздниками.

Премьер-министр Беларуси посетил Волковысский детский дом в рамках проекта «Наши дети»-4

Здесь Снежок и Пушок играли в снежки, и нам загадки говорили. Я отгадала все загадки. Нам давали игрушки мягкие, у которых внутри конфеты.

Премьер-министр Беларуси посетил Волковысский детский дом в рамках проекта «Наши дети»-6

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси:
Новый год – это самый главный детский праздник, потому что все ждут подарков, елок, праздников, утренников. Поэтому всегда, я уверен, у всех детей, где бы они не жили, на каком континенте, в какой стране, по-моему, у всех одинаковое ощущение от этого прекрасного периода. Правда, снега было гораздо больше, можно было и на санках, и на лыжах покататься, но вот сейчас нас в последние годы погода подводит, но стараемся не обращать на это внимания. Главное – чтобы у детей была праздничная атмосфера.

Яркое красочное представление и чаепитие – обязательные пункты праздничной программы. Ребята получили сладкие подарки, а руководство детского дома сертификат на 10 тысяч рублей. Деньги, конечно, пригодятся, чтобы улучшить быт в учреждении.

# Роман Головченко

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