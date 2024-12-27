Премьер-министр Беларуси посетил Волковысский детский дом в рамках проекта «Наши дети»

«Один район – один проект» – эта масштабная государственная программа, безусловно, станет драйвером регионального роста, особенно в районах с небольшой либо средней численностью населения, рассказали в программе «24 часа» на СТВ. Один из таких районов – Волковыский в Гродненской области. Локация известна, и не только в Беларуси, благодаря крупному производству детского питания. Выпуск сухих смесей здесь планируется увеличить вдвое.

Это благодаря строительству еще одного цеха. С реализацией инвестпроекта, а его планирует завершить к 2027, 27 декабря ознакомился премьер-министр Роман Головченко. После запуска нового цеха завод сможет выпускать 15 тысяч тонн сухого детского питания в год. К тому же это 60 дополнительных рабочих мест. Роман Головченко посетил Волковысское ОАО «Беллакт» Глава правительства также посетил Волковысский детский дом. Здесь постоянно проживают 45 ребят. 27 декабря они стали участниками республиканского проекта «Наши дети». Роман Головченко поздравил воспитанников и педагогов с наступающими новогодними праздниками.

Здесь Снежок и Пушок играли в снежки, и нам загадки говорили. Я отгадала все загадки. Нам давали игрушки мягкие, у которых внутри конфеты.