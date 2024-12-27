Бегомльскую школу-интернат посетили представители НОК в рамках марафона «Наши дети»

Настоящий праздник 27 декабря заглянул и в Бегомльскую специальную школу-интернат Докшицкого района. В рамках доброго марафона «Наши дети» к воспитанникам приехали представители Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику ребята подготовили красочную театрализованную постановку «По щучьему велению». В подарок ребята получили электронный лазерный тренажер, проекционное оборудование для дизайна виртуальной сенсорной комнаты. Не обошлось и без сладких сюрпризов.

У нас сегодня Новый год, гости и праздник. Мы им очень благодарны. Спасибо за подарки.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Это новые чувства, новые впечатления, какая-то своеобразная атмосфера. Она ведь у каждых детей по-разному. И в таких учреждениях ты чувствуешь их особенную искренность. Они очень хотят это показать, чтобы тебе понравилось. Подарить это настроение тебе. Ты этой впитываешь и поверьте, ты с этим настроением в течение года живешь. И когда бывают какие-то сложные моменты, ты вспоминаешь этих детей: их глаза, голоса, их танцы и это придает тебе сил.

Пообщались воспитанники специальной школы-интерната и с именитыми спортсменами. В гости к ребятам приехали победители и призеры международных соревнований: поздравили детей с наступающими праздниками, поделились своим опытом и зарядились праздничным настроением.