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«Президент горит своим делом» – белоруска о Лукашенко

07 ноября 2024 16:21
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Президент горит своим делом» – белоруска о Лукашенко-2

Юлия Каврус, директор Наровлянского районного центра ремесел:
Президент, наверное, как никто в нашей республике горит своим делом. Это видно и в глазах человека, в его разговоре.

«Президент горит своим делом» – белоруска о Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что самое сложное в президентской жизни? Это доверие. Люди тебе верят, доверяют, они за тобой идут, порой не думая. Это самое сложное. Это самое трудное. Нет ничего сложнее обязанности перед людьми. Вот это мое мнение.

Юлия Каврус:
Конечно, это сложно. Если бы, наверное, он не был таким, он бы не был Президентом нашей республики. Но видно, что он разбирается в любом вопросе и владеет любой ситуацией. 

Подробности в видео.

# Виктория Ходосок # Интервью # Александр Лукашенко

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