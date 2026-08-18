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Новости по тегу #Гана

Школы Ганы массово внедряют искусственный интеллект и программирование
18 августа 2026 07:22

Школы Ганы массово внедряют искусственный интеллект и программирование

До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм
06 августа 2026 08:42

До 20 лет лишения свободы: парламент Ганы ужесточил защиту какао-ферм

Регионы Ганы восстанавливаются после сильнейшего затопления
07 июля 2026 07:07

Регионы Ганы восстанавливаются после сильнейшего затопления

Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью
08 июня 2026 13:48

Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы
08 июня 2026 13:43

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы

Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой
08 июня 2026 10:45

Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой

Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область
06 июня 2026 13:35

Президент Ганы с рабочим визитом посещает Брестскую область

Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом
05 июня 2026 13:38

Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении контактов с Ганой
06 марта 2026 05:46

Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении контактов с Ганой

Беларусь подписала Меморандумы о сотрудничестве с Ботсваной и Мозамбиком
05 июня 2025 16:48

Беларусь подписала Меморандумы о сотрудничестве с Ботсваной и Мозамбиком

Лукашенко поздравил Президента Ганы и жителей этой страны с Днём независимости
06 марта 2025 07:15

Лукашенко поздравил Президента Ганы и жителей этой страны с Днём независимости

Президент Ганы поздравил Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси
04 февраля 2025 13:36

Президент Ганы поздравил Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси