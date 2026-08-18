Новости по тегу #Гана

Но по мере того как программа обретает форму, растут опасения: готовы ли учителя, хватит ли техники и будет ли доступ к технологиям равным по всей стране.
Согласно законопроекту, за уничтожение плантаций из‑за незаконной добычи грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Семьи оплакивают погибших, предприятия лежат в руинах, а восстановление идет медленно и болезненно.
О начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы заявил Президент Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости состоялись официальные переговоры с лидером этой Африканской республики Джоном Драмани Махамой.
Во Дворце Независимости состоялись официальные переговоры с лидером этой африканской республики Джоном Драмани Махамой.
Во Дворце Независимости проходят знаковые переговоры Александра Лукашенко с Президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений.
Президент Ганы посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Для африканского лидера провели экскурсию.
Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне.
Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Ганы с Днем Независимости.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии контактов и подчеркнули готовность укреплять связи.
«Подтверждаю вам свое приглашение посетить Республику Беларусь в целях обсуждения путей расширения наших отношений и возможностей реализации новых проектов».
От имени правительства и народа своей страны, а также от себя лично с переизбранием на должность – Александра Лукашенко поздравил Президент Ганы.
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