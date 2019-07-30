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Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»

30 июля 2019 13:44
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Новости Беларуси. Во время встречи с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной Александр Лукашенко затронул и вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Президент отметил, что мы открыты для всех, кто хочет приехать и посмотреть на волеизъявление белорусов изнутри, но мы не будем приглашать экспертов в угоду чьим-то интересам и искусственно раздувать их численность.

Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, кого-то приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет – приезжайте.

Если кому-то надо, чтобы он приехал и имел официальный статус – мы его пригласим. Не надо бежать впереди телеги и просить: «Приезжайте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы». Но никому въезд запрещать не будем. Хочешь посмотреть на избирательный процесс – приезжай и смотри. Надо приглашение – направим.

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Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»-4

# Выборы-2019 # общество # Александр Лукашенко # Лидия Ермошина # Фотофакт

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