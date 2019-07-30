Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»

Новости Беларуси. Во время встречи с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной Александр Лукашенко затронул и вопросы международного наблюдения за ходом избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Всё будет по закону, в рамках Конституции»

Президент отметил, что мы открыты для всех, кто хочет приехать и посмотреть на волеизъявление белорусов изнутри, но мы не будем приглашать экспертов в угоду чьим-то интересам и искусственно раздувать их численность.