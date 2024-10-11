Как предотвратить развитие бронхита? Поговорили с врачом-терапевтом

Бронхит – это воспалительное заболевание бронхиальных трубок, которое чаще всего вызывается инфекцией. При бронхите слизистая оболочка бронхов становится воспаленной – что приводит к отеку и усилению секреции слизи.

Анна Короленко, врач-терапевт клиники «Мерси»:

На данный момент сезонное повышение заболеваемости – острыми респираторными инфекциями, в том числе бронхитом. Бронхиты бывают острые и хронические. Острые – это те, которые длятся до 30 дней. Хронические – это, когда кашель с выделением мокроты продолжается на протяжении 1-3 месяцев в течении более 3 лет.

Симптомы бронхита могут включать: кашель с отхождением мокроты, затрудненное дыхание, покраснение горла, повышение температуры тела, общую слабость и утомляемость. При острой форме симптомы обычно проявляются резко и усиливаются в течении нескольких дней. В то время, как хронический бронхит характеризуется продолжительным и рецидивирующим течением.

Анна Короленко:

Если не проводить правильное лечение бронхита, то могут развиваться осложнения. В том числе, это может быть пневмония или затяжная форма бронхита, которая потребует более усиленного курса лечения. Достаточно большую роль играет в развитии бронхитов курение сигарет, при большом стаже курения может развиваться хронический бронхит курильщика.

Наиболее частой причиной бронхита являются вирусы, такие как короновирус и грипп. Иногда заболевание может возникать в результате бактериальной инфекции или воздействия раздражающих факторов – дым от табака или загрязненный воздух. Люди с ослабленным иммунитетом, дети, пожилые и лица с хроническими заболеваниями органов внимания большего всего подвержены развитию такого недуга.

Анна Короленко:

Для того чтобы профилактировать острые респираторные инфекции , нужно соблюдать правила гигиены и по возможности вакцинироваться. Существует сезонная вакцинация (грипп) и вакцинация от некоторых бактериальных инфекций (пневмококковая инфекция). Пациенту важно обеспечить покой, обильное питье, а также дома рекомендуется иметь увлажнитель воздуха. При хроническом бронхите требуется комплексное лечение.

Анна Короленко:

В зависимости от того, как вызван бронхит может меняться лечение. Если это острый бронхит, который вызван вирусной инфекцией, то обязательное используем теплое питье, муколитические препараты. При наличии бронх-конструктивного синдрома – это препараты расширяющие бронхи для того, чтобы облегчит выведение макроты. Если инфекция вызвана бактерией, то в таком случае мы используем антибиотики. Для предотвращения развития бронхита мы рекомендуем избегать контакта с больными гриппом или ОРВИ, поддерживать крепкий иммунитет, бросить курить и проветривать помещение.