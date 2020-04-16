«От 600 рублей». Профсоюзы выплатят медикам страховки: кто и в каких случаях сможет получить

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов: Эту инициативу выдвинула Федерация профсоюзов Беларуси – поддержал глава государства. Смысл этого фонда – мы назвали его материальной помощи. Страховой помощи – как угодно можно называть. Смысл в том, что все наши отраслевые профсоюзы – есть отраслевой профсоюз здравоохранения – был открыт счет, на который наши коллеги, отраслевые профсоюзы все, которые есть в Беларуси, в том числе федерация, на уровне города, на уровне областей перечисляют деньги.

Эти деньги будут направляться на оказание материальной помощи тем врачам, которые как раз работают, как мы говорим, в первой линии – с больными либо коронавирусом, либо с контактами первого уровня. Их достаточно много. И там есть положение об этом фонде, как он будет распределяться, каким образом, какие суммы будут выплачиваться. Мы хотели этим показать медикам заботу. Ведь что такое профсоюзные взносы? Это деньги каждого из нас. Поэтому это нельзя сказать громко – акция, это мы выражаем свою благодарность медикам, которые сегодня спасают нашу жизнь. Это помощь каждого человека. У нас 4 миллиона членов профсоюза. Соответственно, это крупица каждой зарплаты, которую мы отложили, дабы помочь сегодня медикам.

Как медицинские работники смогут воспользоваться этими средствами?

Александр Щекович:

Медицинский работник может обратиться в первичную профсоюзную организацию, где он работает, после чего эта организация обращается с документами в вышестоящий республиканский комитет, который создал фонд, и в зависимости от сложности случая выплачивается материальная помощь. Она разная абсолютно.