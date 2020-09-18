В Гомеле поднимут флаг Беларуси на 60-метровый флагшток

Новости Беларуси. 18 сентября в Гомеле в торжественной обстановке поднимут флаг Беларуси на 60-метровый флагшток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь завершены работы по возведению стойки для государственного символа, которая, к слову, всего на 10 метров ниже, чем аналогичный объект на площади Государственного флага в Минске.

Организаторы мероприятия приглашают всех гомельчан и гостей города принять участие в этом знаковом событии. Начало в 15:00 на пл. Ленина.