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В Гомеле поднимут флаг Беларуси на 60-метровый флагшток

18 сентября 2020 06:59
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Новости Беларуси. 18 сентября в Гомеле в торжественной обстановке поднимут флаг Беларуси на 60-метровый флагшток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле поднимут флаг Беларуси на 60-метровый флагшток-1

Здесь завершены работы по возведению стойки для государственного символа, которая, к слову, всего на 10 метров ниже, чем аналогичный объект на площади Государственного флага в Минске.

Организаторы мероприятия приглашают всех гомельчан и гостей города принять участие в этом знаковом событии. Начало в 15:00 на пл. Ленина.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Фотофакт

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