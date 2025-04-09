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Возможные санкции ЕС против удобрений из РФ – безумие – журналист Христофору

09 апреля 2025 12:30
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По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, потенциальные санкции Евросоюза, направленные на российские удобрения, являются безумием. Об этом пишет РИА Новости.

Возможные санкции ЕС против удобрений из РФ – безумие – журналист Христофору-1

Фото: Pinterest

Христофору отмечает, что на Западе идет процесс подготовки мер против тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. И на ряду с этим страны-участницы Евросоюза занимаются подготовкой 17-го пакета санкций против РФ, нанося вред фермерству в собственных странах.

# Дональд Трамп # Международная политика

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