По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, потенциальные санкции Евросоюза, направленные на российские удобрения, являются безумием. Об этом пишет РИА Новости.

Христофору отмечает, что на Западе идет процесс подготовки мер против тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. И на ряду с этим страны-участницы Евросоюза занимаются подготовкой 17-го пакета санкций против РФ, нанося вред фермерству в собственных странах.