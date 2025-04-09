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Не просто спорт, а искусство. Показываем, как тренируются юные гимнастки

09 апреля 2025 12:39
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Пластичность, координация и сила! Женская гимнастика – это не только красивый вид спорта, но и очень сложный. Девочки обычно начинают тренироваться с 5 лет. Занятия состоят из разминки, растяжки и выполнения элементов на аппаратах. Это требует от гимнасток усердия.

Не просто спорт, а искусство. Показываем, как тренируются юные гимнастки -2

Валерий Колодинский, главный тренер национальной команды женской сборной по спортивной гимнастике:
В женской гимнастике 4 вида многоборья: опорный прыжок, раньше был прыжковый конь, сейчас прыжковый стол. Упражнения на разновысоких брусьях, упражнения на гимнастическом бревне, ширина которого 10 сантиметров, вольные упражнения на ковре. Начинают с одноразовых тренировок 3 раза в неделю. Чем старше становится, опытнее, переходит на ежедневные тренировки, старшие девочки тренируется 2 раза в день.

Не просто спорт, а искусство. Показываем, как тренируются юные гимнастки -4

Девушки выполняют сложнейшие элементы на брусьях и бревнах, ежедневно работают над собой, чтобы стать чемпионками. Елена Титовец, мастер спорта международного класса, победительница этапа Кубка мира и чемпионка Беларуси, и все это стало возможным благодаря поддержке родителей, которые привели ее на тренировки десять лет назад. Стоит отметить, что ее старший брат тоже занимался гимнастикой и вдохновлял Елену на достижения. Первые международные старты – всегда волнительно и ответственно.

Подробности в видео.

# Гимнастика # Художественная гимнастика

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