Не просто спорт, а искусство. Показываем, как тренируются юные гимнастки

Пластичность, координация и сила! Женская гимнастика – это не только красивый вид спорта, но и очень сложный. Девочки обычно начинают тренироваться с 5 лет. Занятия состоят из разминки, растяжки и выполнения элементов на аппаратах. Это требует от гимнасток усердия.

Валерий Колодинский, главный тренер национальной команды женской сборной по спортивной гимнастике:

В женской гимнастике 4 вида многоборья: опорный прыжок, раньше был прыжковый конь, сейчас прыжковый стол. Упражнения на разновысоких брусьях, упражнения на гимнастическом бревне, ширина которого 10 сантиметров, вольные упражнения на ковре. Начинают с одноразовых тренировок 3 раза в неделю. Чем старше становится, опытнее, переходит на ежедневные тренировки, старшие девочки тренируется 2 раза в день.