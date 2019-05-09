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Президент Беларуси: Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

09 мая 2019 08:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником – Днем Победы.  

Выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, Александр Лукашенко заявил, что ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла.  

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы (читать далее).  

# Беларусь помнит # общество # Александр Лукашенко

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