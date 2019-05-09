Президент Беларуси: Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником – Днем Победы.

Выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, Александр Лукашенко заявил, что ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла.