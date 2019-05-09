Сын полка: «За время оккупации у меня накопилась такая ненависть к фашизму, что я готов был взять карабин и идти в партизаны»

22 июня 1941 года Мише Шашкову было всего 15 лет. И не было ни тени сомнений, куда идти – только на фронт. Однако желанию суждено было сбыться только через два года. В августе 1943 года Смоленщину освободила Красная Армия, Михаилу исполнилось 17 лет, и он присоединился к регулярным войскам, став настоящим сыном артиллерийского полка.

Михаил Семёнович, Вы так рвались тогда, в детстве воевать, но когда, на самом деле, понюхали пороху, как говорят, не страшно было?

Михаил Семёнович Шашков, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке:

Когда я пережил оккупацию, где нас ловили, как зайцев, отправляли на рабский труд в Германию. Вот я дважды убегал от этой западни. И дважды спасал себя от этой участи. И когда нас освободили, у меня уже не было сомнений, как Вы сказали, куда дальше идти. За время оккупации у меня накопилась такая ненависть к фашизму, что я готов был взять карабин и идти в партизаны, и сражаться за правое дело. А когда пришили, освободили нас, я, не раздумывая, пошёл в часть. Напросился – меня приняли. И я стал сыном полка. И с этого момента и началась моя служба в Вооруженных Силах, где я прослужил 36 лет календарных.

Как Вы считаете, молодёжь наша хорошая? Они – патриоты?

Михаил Семёнович Шашков:

Я считаю, что в подавляющем большинстве – хорошая. Патриотически настроены, понимают момент времени и понимают роль, которую они должны осуществить за свою жизнь.