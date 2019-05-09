«Беларусь помнит». Участники акции на площади Победы о героях войны и подвиге белорусского народа

Новости Беларуси. «Беларусь помнит» – под таким девизом проходит празднование Дня Победы во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром торжеств в Минске этим утром станет площадь Победы, где уже совсем скоро к подножию обелиска в знак памяти о погибших лягут венки и живые цветы. Корреспондент Ольга Коршун выходит на прямую связь со студией.

Ольга Коршун, СТВ:

В первую очередь, хочу поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы, и пожелать мирного неба над головой. А сейчас в самом сердце города-героя Минска, на площади Победы, буквально через полчаса начнутся торжественные мероприятия в честь 9 Мая. В этой церемонии принимают участие политики, общественные деятели, представители дипломатического корпуса. Гости продолжают прибывать на площадь Победы. Сама церемония включает возложение венков и цветов к монументу, минуту молчания и небольшое театрализованное действо, которое на пару мгновений вернет нас в начало 40-х. А к 11 часам мы ожидаем прибытия главы государства. Традиционно, Президент первым возложит венок к монументу Победы, обратится с речью и, конечно, поздравит наших ветеранов. Вот они – наши настоящие герои. В первом ряду. По их наградам можно судить, сколько боев пришлось пройти, чтобы этот великий день настал.

Здравствуйте! Каким Вы запомнили 9 мая 45-го?

Я Победу встретил рядовым солдатом на территории поверженной Германии, в боевом строю дивизии. Шли мы победным маршем уже по территории Германии, и там агитационная машина зачитала текст безоговорочной капитуляции. Для нас это была, с одной стороны, неожиданность, а с другой стороны – огромная радость, потому что мы поняли, что мы выжили, остались живы. До последнего дня кто-то погибал, кто-то оказался раненым, кто-то дальше шел. А тут мы уже дождались. Поэтому главное для меня было – мы выжили.

День Победы навсегда останется праздником со слезами на глазах. Сложно найти семью в нашей стране, которую бы не затронула война. На этой войне мы потеряли каждого третьего, но «Беларусь помнит». Именно так называется общереспубликанская акция. Посмотрите, сколько людей пришли с портретами своих родственников, которые сражались на войне, а возможно, кто-то домой так и не вернулся. Кто у вас на портрете?

У меня на портрете Деменков Лаврентий Васильевич. Он был участником Великой Отечественной войны. Он воевал за свежий воздух, которым мы сейчас дышим. Ему тяжело достались те годы. Он был контужен, дважды тяжело ранен. Но ему удалось пережить то время. Он выжил и когда-то также ходил на парады, получал цветы. Но сейчас уже нет. И я стою здесь, чтобы все помнили, какой подвиг совершили все эти герои, не забывали и всегда оставались в нашей памяти. Что для вас значит День Победы?

Мы сегодня со своими учениками, педагогами пришли еще раз поблагодарить наших ветеранов и низко поклониться.

Мы должны помнить о том, что наш народ когда-то совершил такой подвиг. Поэтому передаем память свою поколениям.

У меня изображен Петр Ильич Лизюков. Это герой Советского Союза, а также участник Сталинградской битвы. Я очень рада, что мы сейчас можем праздновать этот день. Это День Победы, очень запоминающаяся дата – 9 Мая. Я благодарна всем нашим ветеранам, что сейчас мы можем жить спокойно и любоваться мирным небом.