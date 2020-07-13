«Практически как в Дубае». Амбициозная реконструкция Национального аэропорта: что сделано и что ещё предстоит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня убеждали, что это нам не под силу, мы это не сделаем, мы никогда не строили этих полос и надо иметь дело с фирмами мирового уровня. Но не может быть, чтобы мы построили столько десятков километров (за сотню), вторую кольцевую дорогу, технологии практически те же, ну, слой, может быть, побольше, ещё какие-то там конструктивные особенности, чтобы мы не могли построить, чтобы наши строители не могли это построить.