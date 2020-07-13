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Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей?

13 июля 2020 14:51
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в лесах Минской области потерялись свыше 20 человек. Последний случай – в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей?-1

За грибами пошла вся семья и заблудилась. Началась гроза. Родители нашли дорогу быстро, а 11-летний мальчик пошел другим путем. На его поиски сразу отправились спасатели, но юноша сам дошел до ближайшей деревни и позвонил родным.

Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей?-4

Кстати, только за выходные в поисковый отряд МЧС пришло три сообщения об исчезновении детей. К счастью, все малыши найдены.

Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей?-7

Подробности в видеоматериале Ольги Власовец.

# Происшествия в лесу # общество # Ольга Власовец # Фотофакт

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