Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры

Новости Беларуси. Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии и премии Союзного государства. Талантливому скульптору Льву Гумилевскому 31 октября исполняется 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления юбиляру направил Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что его произведения по праву входят в золотой фонд отечественной культуры.

Уже с первых самостоятельных работ Гумилевский демонстрировал профессиональное мастерство, привлекая внимание зрителей оригинальными решениями своих произведений. Среди его работ – портреты наших известных земляков (Кастуся Калиновского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича), а также скульптурные композиции «Партизаны», «За землю, за волю» и памятник Янке Купале.