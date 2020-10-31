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Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры

31 октября 2020 12:09
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Новости Беларуси. Народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии и премии Союзного государства. Талантливому скульптору Льву Гумилевскому 31 октября исполняется 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры-1

Поздравления юбиляру направил Президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что его произведения по праву входят в золотой фонд отечественной культуры.

Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры-4

Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры-6

Уже с первых самостоятельных работ Гумилевский демонстрировал профессиональное мастерство, привлекая внимание зрителей оригинальными решениями своих произведений. Среди его работ – портреты наших известных земляков (Кастуся Калиновского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича), а также скульптурные композиции «Партизаны», «За землю, за волю» и памятник Янке Купале.

Президент Беларуси: произведения Льва Гумилевского по праву входят в золотой фонд отечественной культуры-9

В последние годы Гумилевский работает в тандеме со своим сыном. Вместе они трудились над художественным оформлением несвижского парка.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Лев Гумилевский # Фотофакт

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