Польша без объяснения причин не впускала белорусских студентов

Новости Беларуси. Сложной оказалась ночь с 30 на 31 октября для группы белорусских студентов. Польская сторона без объяснения причин не впускала наших соотечественников на свою территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером молодые люди приехали на белорусско-польскую границу. Пограничники предупредили, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в перечень государств с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия.