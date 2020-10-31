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Польша без объяснения причин не впускала белорусских студентов

31 октября 2020 11:34
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Новости Беларуси. Сложной оказалась ночь с 30 на 31 октября для группы белорусских студентов. Польская сторона без объяснения причин не впускала наших соотечественников на свою территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша без объяснения причин не впускала белорусских студентов-1

Накануне вечером молодые люди приехали на белорусско-польскую границу. Пограничники предупредили, что со дня въезда в страну на них будет распространяться обязанность соблюдения 10-дневной самоизоляции, так как Польша входит в перечень государств с неблагополучной эпидобстановкой, и к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия.

Польша без объяснения причин не впускала белорусских студентов-4

Студентам было предложено вернуться в сопредельное государство, однако все попытки возвращения молодых людей заканчивались отказом без объяснения причин. Ситуация разрешилась ближе к утру. Группа студентов все-таки смогла вернуться в Польшу.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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