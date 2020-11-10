Александр Лукашенко – Михаилу Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

Новости Беларуси. Интересы народа, тружеников различных сфер должны лежать во главе угла. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщает БЕЛТА.

«Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что профсоюзы занимаются мониторингом цен на потребительском рынке.

ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестоко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили.