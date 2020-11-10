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Александр Лукашенко – Михаилу Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

10 ноября 2020 08:40
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Новости Беларуси. Интересы народа, тружеников различных сфер должны лежать во главе угла. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщает БЕЛТА.

«Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что профсоюзы занимаются мониторингом цен на потребительском рынке.

ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестоко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили. 

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Орда

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