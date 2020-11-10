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Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Ему было 79

10 ноября 2020 07:48
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Новости Беларуси. Не стало народного артиста Беларуси Михаила Дриневского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талантливый музыкант и дирижер ушел из жизни 9 ноября. Ему было 79.

Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Ему было 79-1

Большую часть своей творческой жизни Дриневский посвятил знаменитому хору имени Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность, в том числе и за рубежом.

Он был его бессменным художественным руководителем на протяжении 45 лет.

Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Ему было 79-4

За значительный вклад в развитие белорусского музыкального искусства Михаил Дриневский награжден орденом и медалью Франциска Скорины, орденом Трудового Красного Знамени.

# Некролог # общество # Михаил Дриневский # Фотофакт

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