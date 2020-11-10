Умер народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Ему было 79

Новости Беларуси. Не стало народного артиста Беларуси Михаила Дриневского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талантливый музыкант и дирижер ушел из жизни 9 ноября. Ему было 79.

Большую часть своей творческой жизни Дриневский посвятил знаменитому хору имени Цитовича, который под его руководством стал высокопрофессиональным коллективом, получил широкую известность, в том числе и за рубежом.