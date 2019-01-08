Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства

Новости Беларуси. Заслуженные люди и коллективы, чей труд оставил заметный след в гуманитарной сфере, получат премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие указы подписал глава государства. Итак, по итогам 2018 года присуждены четыре премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды удостоены коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви.

На протяжении четверти века филологи и богословы фактически повторили дело Франциска Скорины: работали над переводом Евангелия с греческого на белорусский язык и подготовили первое полное римо-католическое издание «Нового завета».

Отмечена и работа коллектива Весновского дома-интерната – там заботятся и помогают жить полноценно деткам с особенностями психофизического развития. За духовную и физическую поддержку неизлечимо больных наградят и сотрудников Белорусского детского хосписа.