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Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства

08 января 2019 11:27
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Новости Беларуси. Заслуженные люди и коллективы, чей труд оставил заметный след в гуманитарной сфере, получат премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-1

Соответствующие указы подписал глава государства. Итак, по итогам 2018 года присуждены четыре премии Президента «За духовное возрождение». Высокой награды удостоены коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви.

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-3

На протяжении четверти века филологи и богословы фактически повторили дело Франциска Скорины: работали над переводом Евангелия с греческого на белорусский язык и подготовили первое полное римо-католическое издание «Нового завета».

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-5

Отмечена и работа коллектива Весновского дома-интерната – там заботятся и помогают жить полноценно деткам с особенностями психофизического развития. За духовную и физическую поддержку неизлечимо больных наградят и сотрудников Белорусского детского хосписа.

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства-7

И, конечно, не обходится без тех, кто лечит души музыкой и дарит жизнь песням. В 2019 году премией отмечены авторы уже любимых песен о нашей Беларуси – «Синеокая», «Куточак Беларусі» и «Маленькая Родина» – Юлия Быкова и Евгений Олейник. Также присуждены девять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

# Госнаграды

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