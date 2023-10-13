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Президент Беларуси принимает участие в саммите глав государств СНГ в Бишкеке

13 октября 2023 07:36
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Александр Лукашенко прибыл в государственную резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке для участия в саммите глав государств СНГ. Встреча лидеров стран Содружества начинается в эти минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принимает участие в саммите глав государств СНГ в Бишкеке-1

До начала заседания Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Что касается саммита, то он пройдет в двух форматах: первая встреча в узком составе, участие в ней принимают лидеры Содружества и генеральный секретарь СНГ. Позже состоится заседание в расширенном формате с участием делегаций. В повестке – обсуждение широкого круга тем: от глобальных вызовов до общих задач. Это вопросы безопасности и экономической интеграции. Напомним, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что развивать сотрудничество на пространстве СНГ нужно более активно.

В Бишкеке работает съемочная группа СТВ. Мы продолжаем внимательно следить за новостями с полей саммита.

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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