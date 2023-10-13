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Более 367 тысяч детей посещают учреждения дополнительного образования в Беларуси

13 октября 2023 06:52
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Новости Беларуси. Центры, дворцы и детские школы искусств – сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи в Беларуси динамично развивается, чтобы реализовать потребности подрастающего поколения в нравственном, интеллектуальном и физическом воспитании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом учебном году работают 256 учреждений. Их посещают более 367 тысяч учащихся.

Более 367 тысяч детей посещают учреждения дополнительного образования в Беларуси-1

Татьяна Драпакова, главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Сохраняя лучшие традиции дополнительного образования детей и молодежи, современная система оперативно реагирует на запросы детей и их родителей, стараясь удовлетворить самые разнообразные запросы. По-прежнему пользуются популярностью (особенно у родителей) для малышей мы организовываем школы раннего развития, школы танцев, школы вокала. У детей постарше пользуются популярностью такие направления, как блогерство, IT-обучение, робототехника, современные танцы. И, безусловно, мы стараемся оперативно реагировать на запросы наших детей.

Более 367 тысяч детей посещают учреждения дополнительного образования в Беларуси-4

Интересуют подростков туризм и краеведение, иностранные языки. Большой спрос на обучение в военно-патриотических клубах, созданных на базе воинских частей и подразделений МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета.

# Государственная политика в области образования # общество # Татьяна Драпакова # Фотофакт

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