Более 367 тысяч детей посещают учреждения дополнительного образования в Беларуси

Новости Беларуси. Центры, дворцы и детские школы искусств – сеть учреждений дополнительного образования детей и молодежи в Беларуси динамично развивается, чтобы реализовать потребности подрастающего поколения в нравственном, интеллектуальном и физическом воспитании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом учебном году работают 256 учреждений. Их посещают более 367 тысяч учащихся.