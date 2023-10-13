Праздничные мероприятия ко Дню матери и Дню отца стартуют в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси начинаются мероприятия ко Дню матери и Дню отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные концерты, фотовыставки и конкурсы – знак уважения и напоминание, как велик этот труд – воспитывать детей, растить из них настоящих граждан нашей страны.

Масштабный форум «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство» пройдет сегодня, 13 октября, в Софийском соборе Полоцка. Во Дворце Республики завтра, 14 октября, состоится праздничный концерт «Лучший подарок». Также в столице уже 16 октября проведут международную конференцию «Семья в центре социально-демографической политики». Всю следующую неделю по всей стране представители власти, пары с разным семейным стажем, а также молодежь будут встречаться на диалоговых площадках «Партнерство государства и семьи в интересах различных поколений». Счастливое материнство и детство, ответственное отцовство, укрепление Института семьи в Беларуси в числе главнейших приоритетов.