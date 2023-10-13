Александр Лукашенко поздравил Национальную академию наук Беларуси с 95-летием

Новости Беларуси. Ведущий научно-исследовательский центр страны – Национальная академия наук – отмечает 95-летие. Институт белорусской культуры был основан в 1922-м, он стал первым государственным научным учреждением в новейшей истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 13 октября 1928-го принято постановление о преобразовании Инбелкульта в Белорусскую академию наук.

Президент поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 95-летием ее основания. «Академия наук всегда играла важнейшую роль в укреплении государственности и национальной безопасности страны, сохранении традиций и духовных ценностей народа», подчеркнул Александр Лукашенко.