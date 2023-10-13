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Александр Лукашенко поздравил Национальную академию наук Беларуси с 95-летием

13 октября 2023 06:21
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Новости Беларуси. Ведущий научно-исследовательский центр страны – Национальная академия наук – отмечает 95-летие. Институт белорусской культуры был основан в 1922-м, он стал первым государственным научным учреждением в новейшей истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 13 октября 1928-го принято постановление о преобразовании Инбелкульта в Белорусскую академию наук.

Президент поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 95-летием ее основания. «Академия наук всегда играла важнейшую роль в укреплении государственности и национальной безопасности страны, сохранении традиций и духовных ценностей народа», подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Национальную академию наук Беларуси с 95-летием-1

За 95 лет штат сотрудников академии вырос со 128 человек до 14 тысяч. Высшая государственная научная организация Беларуси сегодня – это семь отделений наук и 108 организаций. Во всех приоритетных сферах развития страны белорусские ученые имеют достижения, а их успехи в разных областях прикладной и фундаментальной науки признаны мировым сообществом. 95-летний юбилей Национальная академия наук отмечает акцией «Неделя открытых дверей» и торжественными мероприятиями.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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