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Текущие вопросы подготовки и проведения президентских выборов Центризбирком рассмотрит 22 июля

21 июля 2020 17:09
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Новости Беларуси. 22 июля Центральная избирательная комиссия рассмотрит текущие вопросы подготовки и проведения президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, они состоятся 9 августа. Белорусам предстоит выбрать из пяти кандидатов.

Текущие вопросы подготовки и проведения президентских выборов Центризбирком рассмотрит 22 июля-1

К слову, 19 июля Верховный суд отклонил жалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в Президенты. Сам заявитель на заседание не явился, не было и его представителей. Причиной указано плохое самочувствие якобы из-за контакта с больным коронавирусом. На публике Валерий Цепкало не появляется уже несколько недель. В интернет-источниках ходит слух, что он находится за пределами Беларуси. В связи с этим возникают сомнения, что подпись на жалобе в Верховный суд принадлежит ему.  

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Валерий Цепкало # Фотофакт

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