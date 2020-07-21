Текущие вопросы подготовки и проведения президентских выборов Центризбирком рассмотрит 22 июля

К слову, 19 июля Верховный суд отклонил жалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в Президенты. Сам заявитель на заседание не явился, не было и его представителей. Причиной указано плохое самочувствие якобы из-за контакта с больным коронавирусом. На публике Валерий Цепкало не появляется уже несколько недель. В интернет-источниках ходит слух, что он находится за пределами Беларуси. В связи с этим возникают сомнения, что подпись на жалобе в Верховный суд принадлежит ему.