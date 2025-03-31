20-метровый бассейн, водные аттракционы и спа-зон – в Гродно строят новый спорткомплекс

20-метровый бассейн, водные аттракционы и спа-зона. В Гродно строят современный спортивно-оздоровительный комплекс. Он появится на месте бывшего бассейна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас строители демонтируют старые конструкции и готовятся к замене коммуникаций. При возведении объекта особое внимание будет уделено доступности комплекса для всех категорий посетителей. Предусмотрены подъемные устройства, а также специальные раздевалки и душевые для людей с ограниченными возможностями.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Оно не предусматривает тренировочный процесс для спортсменов, оно предусматривает хорошее активное времяпрепровождение как для взрослых, так и для детей, и для семейного отдыха. Все старые коммуникации, которые тут находились, полностью будут заменены. Технологии уже совершенно другие и водоподготовки, и водоочистки. Поэтому, конечно, тут будет стоять новейшее оборудование.

Рядом со спортивно-оздоровительным комплексом обустроят зону отдыха. Сдать объект в эксплуатацию планируют уже следующей весной.