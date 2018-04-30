«Это моё, я просто это обожаю». Как в Кричеве безработные становятся бизнесменами – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Оживление на рынке труда отмечают в профильном ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 тысяч белорусов за последние три месяца нашли себя в деле. Среди них и те, кто открыл собственный бизнес. Причем многие воспользовались поддержкой государства. Ставка на малый и средний бизнес высока. От частного сектора ждут высокой эффективности. На это обратил внимание и Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Юрий Овчинников, индивидуальный предприниматель:

Ручная работа, ни одного гвоздя, ни проволоки. Отличный подарок.

Юрий Овчинников научился не только торговать, но и производить. Все эти корзины, лотки, скамейки – его рук дело. Решение стать предпринимателем пришло, когда на заводе, где он отработал много лет, провели оптимизацию. Но без работы мужчина долго не оставался. В центре занятости предложили открыть свое дело.

Юрий Овчинников:

С удовольствием выучился, получил субсидию. Приобрел все оборудование, станки. Это мое, я просто это обожаю. В планах – развиваться и даже обучать других. Юрий убедился – было бы желание и идея, тогда все получится.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Большинство новых предпринимателей в Кричеве работают в сфере оказания услуг. Эта парикмахерская уже пользуется популярностью у жителей спального района.

Марина тоже получила субсидию на организацию своего дела. Прошла курсы, составила бизнес-план. Деньги использовала на покупку кресла, мойки, сушилки и инструментов.

Марина Петрович, индивидуальный предприниматель:

Я очень довольна. Спасибо государству, что помогли, дали субсидию. Есть у меня планы по развитию. Хочу установить второе рабочее место, чтобы работал еще человек.

Кричевский район относится к районам с напряженной ситуацией на рынке труда. Здесь делают упор на самозанятость населения, активно содействуют желающим открыть свое дело. Размер субсидии почти три тысячи рублей. Это значительно больше, чем в более благополучных районах.

Получить стартовый капитал можно через центры занятости. Там же научат и основам предпринимательской деятельности. Подскажут, как лучше распорядиться деньгами.

Галина Летецкая, начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Кричевского райисполкома:

В нашем районе размер финансовой поддержки составляет 15 бюджетов прожиточного минимума. Это очень весомая сумма, которая позволяет начать безработным свою деятельность.

Александр Каминский, начальник отдела экономики Кричевского райисполкома:

Доля предпринимательства будет расти в Кричевском районе. Так как у нас есть все предпосылки и инфраструктура.