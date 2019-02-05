Почти 9 тысяч безбилетных пассажиров оштрафовали на Белорусской железной дороге за 2018 год

Новости Беларуси. На Белорусской железной дороге за 2018 год оштрафовали почти 9 тысяч безбилетных пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же контролеры-ревизоры проверили свыше 56 тысяч поездов. В основном, это составы городских и региональных линий.

Не остались незамеченными и любители подымить. За курение в запрещенных местах к административной ответственности привлекли свыше 300 человек.

В 2019 году проверки продолжат. Напомним, в региональных поездах безбилетнику грозит штраф 0,7 базовой. А на городских, межрегиональных и международных линиях – одна базовая – а это 25,5 рублей.